POL-HAM: Kontrolltag für mehr Sicherheit von Rad-, Pedelec- und Scooterfahrenden

Hamm-Mitte (ots) - Die Halterin eines schwarzen Opel hat am Dienstag, 28. Mai, gegen 23.40 Uhr einen lauten Knall von draußen gehört. Als sie aus dem Fenster auf die Werler Straße schaut, bemerkt sie: Jemand ist in die Fahrerseite ihres am Straßenrand geparkten Autos gekracht. Vom Verursacher ist zu diesem Zeitpunkt jedoch nichts mehr zu sehen. Der Unbekannte hinterließ am Unfallort auf Höhe des Evangelischen ...

mehr