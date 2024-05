Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lkw fährt Radfahrerin über den Fuß

Hamm-Mitte (ots)

Ein grauer Lkw hat am Dienstag, 28. Mai, gegen 8.05 Uhr eine 25-jährige Radfahrerin übersehen. Als diese im Zuge einer Gefahrbremsung stürzte, fuhr ihr der unbekannte Fahrzeugführer über den Fuß und entfernte sich schließlich in südliche Richtung.

Beide Unfallbeteiligten waren auf der Wilhelmstraße stadteinwärts unterwegs. Während die Hammerin ihre Radtour geradeaus über die Ampel an der Kreuzung Ackerstraße fortsetzen wollte, bog der Lkw dort nach rechts ab.

Die Frau kam mit dem Rettungswagen leichtverletzt in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Angaben zum Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs konnte sie nicht geben. Augenzeugen erinnerten sich jedoch an die Farbe.

Im Rahmen einer Fahndung stellten Einsatzkräfte der Polizei wenige Minuten später unweit des Unfallorts zwei Sattelzugmaschinen fest, auf die diese Beschreibung passt. Die Fahrer bestätigten, dass sie kurz zuvor die genannte Kreuzung passiert hatten. Einen Unfall hätten sie jedoch nicht bemerkt. Weitere Ermittlungen des Verkehrskommissariats folgen.

Hinweise zum Unfall und dem beteiligten Lkw nimmt die Polizei Hamm weiter unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

