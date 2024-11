Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 05.11.2024, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Vechtaer mit seinem E-Scooter die Lüscher Straße in Richtung Lohner Straße. Zeitgleich befuhr eine 31-jährige PKW-Fahrerin aus Steinfeld die Wittekindstraße in Richtung Sophiestraße und beabsichtigte in der Folge, die Lüscher Straße zu überqueren. Hierbei missachtete die Steinfelderin die Vorfahrt des von links kommenden bevorrechtigten E-Scooter-Fahrers. Infolge des Zusammenstoßes stürzte dieser und verletzte sich leicht.

Steinfeld - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, den 04.11.2024 (14:00 Uhr) und Dienstag, den 05.11.2024 (14:00 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Verdeck eines Cabriolets auf dem Gelände eines Autohauses an der Dammer Straße in Steinfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 02.11.2024 (19:00 Uhr), bis Sonntag, 03.11.2024 (12:30 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW auf dem Parkplatz einer Sporthalle an der Straße Klünenberg. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 05.11.2024, wurde in der Zeit von 18:25 Uhr bis 18:40 Uhr ein ordnungsgemäß abgestellter PKW in der Großen Straße vor einem Imbiss beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer verursachte einen Schaden am Außenspiegel und dem linken Kotflügel des geparkten PKWs und verließ danach die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/999360 entgegen.

