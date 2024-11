Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstag, den 05.11.2024, gegen 07:07 Uhr, wurde ein 9-jähriges Kind aus Edewecht bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B 401 / Altenoyther Straße / Edammer Straße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel aus Richtung Friesoythe kommend regelkonform den Kreuzungsbereich. In diesem Moment überquerte das Kind, vom linken Fahrbahnrand kommend, unvermittelt die Fahrbahn und kreuzte den Fahrtweg des PKWs. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Zuge sich das Kind aufgrund der geringen Geschwindigkeit des PKWs lediglich leicht verletzte.

Saterland / Sedelsberg - Dachstuhlbrand bei einem Zweifamilienhaus

Am Dienstag, den 05.11.2024, geriet gegen 18:15 Uhr der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in der Wiesenstraße in Sedelsberg in Brand. Das Feuer konnte schnell durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Scharrel und Friesoythe gelöscht werden, sodass sich der eingetretene Schaden in Grenzen hielt. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Die Höhe des Sachschadens ist noch zu ermitteln. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

