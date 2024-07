Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Grillhütte Neuendorf

Neuendorf (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06.07.24, 16:00 Uhr - Sonntag, 07.07.24, 17:00 Uhr kam es durch bisher unbekannte Täter in der Grillhütte in Neuendorf zu einem Vorfall von Vandalismus. Das Toilettenhäuschen wurde derart beschädigt, dass es nun unbrauchbar ist. Die Türen wurden vermutlich eingetreten und die inneren Räumlichkeiten durch Feuerwerkskörper/Chinaböller zerstört.

Hinweise bzgl. Personen(-gruppen) im vorgenannten Zeitraum werden an die Polizei in Prüm unter der Telefonnummer: 06551-9420 oder per Mail an: pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell