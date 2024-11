Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 02. November 2024, gegen 11:40 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen stark beschädigten Pkw, BMW 1er in silber, welcher im Dominikanerweg abgestellt worden war. Vermutlich war es in der Nacht zuvor, in der Windallee / Ecke Willohstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich und ließ seinen Pkw augenscheinlich im Dominikanerweg zurück.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum möglichen Fahrzeugführer machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

In der Zeit von Dienstag, 05. November 2024 21:45 Uhr bis Mittwoch, 06. November 2024 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Märschendorfer Straße und entwendeten das ein einer Bäckerei abgestellte Pedelec. Das Pedelec, Kettler, war verschlossen abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit mehreren, zum Teil schwerverletzten Personen

Am Mittwoch, 06. November 2024, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Herne mit seinem Pkw die Straße Hinnenkamp / L 846 in Richtung Vörden. In Höhe einer Linkskurve kam der 42-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er zunächst seitlich mit dem Pkw einer 29-jährigen Frau aus Damme. Anschließend kollidierte er frontal mit dem Pkw einer 57-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden. Der 42-Jährige Unfallverursacher und sein 60-jähirger Beifahrer aus Dortmund wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 29-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Die 57-Jährige und ihr 59-Jähirger Beifahrer ebenfalls aus Neuenkirchen-Vörden, erlitten schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 42-Jähirge derzeit ein Fahrverbot vorlag. Der Schaden wurde auf 43.000,00 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren zudem Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Damme, mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte und das THW Lohne im Einsatz. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Spurenauswertung war die Straße Hinnenkamp bis ca. 22:15 Uhr voll gesperrt.

Im Zuge der Straßensperrung kam es gegen 20:35 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden übersah einen zivilen Streifenwagen, welcher mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinklicht den Verkehr in Richtung Hufeisenstraße umleitete. Als die 62-Jährige das Fahrzeug erkannte, leitete sie eine Vollbremsung ein. Einen Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

