POL-BO: Verkehrsunfall in Herne - Radfahrer "pustet" 3,3 Promille

Bochum (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen, 1. Juli, in ein Geschäft am Sachsenring 54 in Bochum eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 3.20 Uhr schlugen die Tatverdächtigen die Scheibe des Geschäftes ein und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Lohackerstraße. Angaben zur Beute stehen noch aus. Es soll sich um drei ...

