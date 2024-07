POL-BO: Nach Einbruch in Geschäft: Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Eine Autofahrerin fährt an, ein Linienbus muss scharf bremsen, ein Fahrgast wird verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach der Autofahrerin. Der Vorfall hat sich am Montag, 1. Juli, in Witten-Annen zugetragen. Gegen 11.10 Uhr war eine Busfahrerin (53, aus Dortmund) auf der Diakonissenstraße in Richtung Pferdebachstraße unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Diakonissenstraße" nahe des evangelischen ...

