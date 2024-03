Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aufmerksame Polizisten verhindern Betrug durch Schockanruf

Stuttgart-Mitte (ots)

Aufmerksame Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (21.03.2024) verhindert, dass ein 85 Jahre alter Mann seine Ersparnisse an Telefontrickbetrüger übergibt. Die Beamten wurden gegen 15.40 Uhr in der Kronprinzstraße auf den Senior aufmerksam, der mit seinem Auto einen Parkplatz suchte und dabei einen aufgelösten Eindruck machte. Er erzählte den Polizisten, dass er zuhause einen Anruf von einer unbekannten Frau erhielt, die im vorgaukelte, dass sein Sohn einen Unfall hatte und ihn aufforderte, Bargeld an einen Abholer in Stuttgart zu übergeben. Der Mann machte sich dann mit mehreren Tausend Euro aus dem Landkreis Heilbronn auf nach Stuttgart wo ihn die Polizisten dann über den Betrug aufklärten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

