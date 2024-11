Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. November 2024 gegen 19:20 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Große Straße, Ortsteil Lutten in Fahrtrichtung Vechta. In Höhe der Kreuzung Amerbuscher Straße bog ein Pkw nach links auf die Große Straße auf, ohne die Vorfahrt der 23-Jährigen zu achten. Die Frau wich mit ihrem Pkw nach links auf den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmer setzt im Anschluss seine Fahrt mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Vechta fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Mittwoch, 06. November 2024 in der Zeit von 18:45 Uhr bis 21:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter das verschlossen abgestellte Pedelec eines 59-jährigen Mannes aus Vechta. Das Pedelec, Advance Tracking, war in der Kleine Kirchstraße verschlossen abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, 07. November 2024, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte den Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Lohne. Der Lohner hatte seinen Pkw, einen Volvo V60, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Meyerhofstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 07. November 2024, gegen 21:32 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Twistringen mit seinem Pkw die Kirchstraße, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,80 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Vechta - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bislang unbekannte Täter besprühten am Dienstag, 05. November in der Zeit von 14:30 Uhr bis 23:42 Uhr den Treppenaufgang der Unterführung in der Falkenrotter Straße mit verschiedenen Symbolen, unter anderem einem Hakenkreuz. In der Zeit von Mittwoch, 06. November 2024 17:00 Uhr bis Donnerstag, 07. November 2024 09:00 Uhr wurde erneut das Handwerkergebäude am Amtmannsbult am Stoppelmarkt mit den gleichen Symbolen besprüht. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 05. November 2024, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Lohne mit ihrem die Steinfelder Straße. Sie überholte eine längere Schlange an Pkw, welche sich hinter einem Trecker gebildet hatte. Plötzlich scherte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw als, als sie sich unmittelbar neben diesem befand. Sie wich nach links aus, geriet auf den Radweg und überfuhr einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. November 2024, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:05 Uhr beschädigte ein unbekannter den geparkten Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Lohne. Der Lohner hatte seinen Pkw, einen Ford Transit Custom, auf einem Parkstreifen an der Bahnhofstraße abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. November 2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 41-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen BMW 525d, am Falkenweg abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 07. November 2024, gegen 18:30 Uhr befuhr ein 75-jähirger Mann aus Bohmte mit seinem Pkw die L 846. Im Bereich Vördener Straße / Ossenbeck kam es zum Verkehrsunfall. Der 75-Jährige missachtete die Vorfahrt des Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Bramsche. Durch den Zusammenstoß wurde der 75-Jährige leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 52-Jährige unter Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,51 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 12.000,00 Euro.

