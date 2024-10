Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Dinslaken (ots)

Am 15.10.2024 gegen 18:00h geriet in Dinslaken auf der Rolandstraße die Wohnung eines 20-jährigen Mannes in Brand. Ein auf dem Herd befindlicher Kochtopf entzündete sich und die Flammen breiteten sich in der Wohnung aus. Der Wohnungsinhaber, sowie alle weiteren Bewohner, konnten das Mehrfamilienhaus eigenständig verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Da der Wohnungsinhaber Rauchgas eingeatmet hatte, wurde er leicht verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

