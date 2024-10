POL-WES: Dinslaken - Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Die Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots) - Unbekannte beschädigten einen Defibrillator eines Schützenhauses an der Klosterstraße. Die Tat fand in der Nacht von Freitag, den 11.10.2024, 22 Uhr, auf Samstag, den 12.10.2024, 8 Uhr, statt. Der Defibrillator hing an einer dortigen Außenwand. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer ...

mehr