POL-WES: Xanten - Unbekannte Täter beschädigen Defibrillator

Kamp-Lintfort (ots) - Am 14.10.2024 um 14:00h kam es in Kamp-Lintfort auf der Schloßallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person schwer verletzte. Eine 81-jährige Frau aus Issum befuhr mit ihrem Pkw die Schloßallee in Fahrtrichtung Sevelen. In einer Linkskurve kam sie, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ...

