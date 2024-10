Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht flüchtige Radfahrerin nach Zusamemnstoss mit Fahrschulwagen

Dinslaken (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht vom 11.10.24 aufzuklären.

Eine unbekannte Radfahrerin befuhr an diesem Tag gegen 12:10 Uhr mit ihrem Fahrrad den rechten Radweg der Hünxer Straße (L1) in Richtung Hünxe und beabsichtigte an der Einmündung Am Pfauenzehnt weiter geradeaus zu fahren.

Ein 17-jähriger Fahrschüler fuhr mit seinem Fahrlehrer in einem Fahrschulwagen im Rahmen einer Fahrstunde auf der Straße Am Pfauenzehnt und beabsichtigte nach rechts auf die Hünxer Straße (L1) in Fahrtrichtung Hünxe abzubiegen.

Der Fahrschüler hielt an der Haltlinie und tastete sich dann bis zur Sichtlinie vor, wo er einige Zeit verkehrsbedingt warten musste.

Die Radfahrerin erreichte in der Zwischenzeit die Einmündung und wollte trotz des Hindernisses durch den wartenden Fahrschulwagen den Einmündungsbereich passieren.

Durch einen Linksabbieger von der Hünxer Straße, der gerade noch einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin verhindern konnte, war diese vermutlich so abgelenkt, dass sie weiter geradeaus fuhr und mit dem Fahrschulwagen kollidierte. Dabei entstand leichter Sachschaden.

Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt trotz Ansprache durch den Fahrlehrer fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Die Frau kann folgendermaßen beschrieben werden:

· ca. 70 Jahre alt · schlanke/drahtige Figur · graue Haare · dunkle Bekleidung · markantes Gesicht mit hängenden Wangen · dunkles Damenhollandrad

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/241011-1210

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell