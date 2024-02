POL-PDLD: Unfallflüchtiger lässt Kennzeichen zurück

Wörth am Rhein (ots) - Die Polizei Wörth zieht in Bezug auf den Faschingssamstag eine insgesamt positive Bilanz. Der Umzug mit seinen 23 Zugnummern verlief ohne Probleme. Es kam zu leidglich einem Körperverletzungsdelikt auf dem Faschingsumzug. Ein weiteres Körperverletzungsdelikt wurde im Nachgang vor einer örtlichen Kneipe in den Abendstunden verzeichnet. Rückfragen bitte an: Hinweise und Rückfragen bitte an: ...

mehr