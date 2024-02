POL-PDLD: Fastnachtsumzug in Wörth

Leinsweiler (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter die Haustür eines Mehrfamilienhauses im Barbarossaweg in Leinsweiler. Bei der Tat zersprang die Glasscheibe der Haustür und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de ...

