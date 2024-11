Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit von Mittwoch, 06. November 2024 18:00 Uhr bis Donnerstag, 07. November 2024 08:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Amrumstraße und verschafften sich Zutritt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. ...

