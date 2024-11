Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 09/10.11.2024

Verkehrsunfallflucht in Vechta

Am Freitag den 08.11.2024, zwischen 20:00 und 24.00 Uhr, kommt es in Vechta in der Graf-von-Galen-Str. zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der unbekannte Unfallbeteiligte beschädigt dabei mit einem unbekannten PKW die Mauer eines Vorgartens. Das verursachende Fahrzeug ist vermutlich weiß. Zeugen können sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 melden.

Räuberische Erpressung in Lohne

Am Samstag kommt es in der Zeit zwischen 02:00 und 03:00 Uhr auf der Dinklage Straße in Lohne, in Höhe des Kreisverkehrs, zu einer räuberischen Erpressung. Ein 16-jähriger aus Dinklage befuhr mit seinem Pedelec den Fahrradweg von Dinklage in Richtung Lohne. Aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug heraus, wurde der Jugendliche aufgefordert anzuhalten. Drei bislang unbekannte Täter stiegen aus einem Pkw aus, stoßen das Opfer zu Boden und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Opfer das Geld aushändigte, fliehen die Täter mit einem Kleinwagen in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 01.24 Uhr, befährt ein 39-jähriger Dinklager mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Dinklage. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung verliert er die Kontrolle über sein E-Bike und stürzt alleinbeteiligt. Unmittelbar vor Fahrtantritt wurde dem Dinklager durch die eingesetzten Beamten die Fahrt untersagt. Dieser fuhr dennoch los. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Neuenkirchen-Vörden Trunkenheit im Verkehr

Am 09.10.2024, 21:57 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw die Große Straße in Neuenkirchen-Vörden. Im Rahmen einer Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,70 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. 202401395911

