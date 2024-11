Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Eine 52-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Friesoythe befuhr mit ihrem Pkw am 09.11.2024, gegen 16:05 Uhr die Friesoyther Straße in Bösel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass die Verkehrsteilnehmerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest war positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Ein 58-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Werlte befuhr die Straße An der Riede zwischen Peheim und Friesoythe. Hierbei kam er auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer entfernte sich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit, wurde aber im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte angetroffen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der mutmaßliche Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,25 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Saterland - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Museumseisenbahn Ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Pkw die Sater Landstraße in Strücklingen aus Richtung Bahnhofstraße. Am dortigen Bahnübergang überholte er einen vor dem Bahnübergang wartenden nicht unfallbeteiligten Verkehrsteilnehmer und überquerte den Bahnübergang, obwohl die bevorrechtigte Museumseisenbahn die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt. Am Pkw und an der Eisenbahn entstanden Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell