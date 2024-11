Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg - "Sicher unterwegs mit dem Pedelec" - Präventionsveranstaltungen am 18.11.2024 und 12.12.2024

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Montag, den 18.11.2024, 10:00 Uhr, lädt der Landkreis Cloppenburg in Kooperation mit der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta zu einer Präventionsveranstaltung "Sicher unterwegs mit dem Pedelec" in das Kreishaus Cloppenburg (Eschstraße 29, 49661 Cloppenburg) ein.

Ein weiterer Termin findet am Donnerstag, den 12.12.2024, um 10:00 Uhr, im Bildungswerk Cloppenburg (Graf-Stauffenberg-Straße 1-5, 49661 Cloppenburg) statt.

Auch hier soll sich dem Thema auf Geheiß verschiedener Träger und Initiativen gewidmet werden und insbesondere ein Angebot für Menschen ab 60+ Jahren darstellen.

Die Verkehrssicherheitsberaterin Polizeioberkommissarin Marina Gunz wird bei beiden Terminen das Thema "Pedelecs im Straßenverkehr" in den Fokus nehmen und Aspekte der Verkehrssicherheit, der Sicherheitsausrüstung und das richtige Verhalten im Straßenverkehr beleuchten.

Eine Anmeldung für die Termine ist zwingend erforderlich. Das Angebot ist jeweils kostenlos.

Anmeldung beim Landkreis Cloppenburg (18.11.2024) Telefon: 04471/15-872 E-Mail: spn@lkclp.de

Anmeldung beim Bildungswerk Cloppenburg (12.12.2024) Telefon: 04471/9108-0 E-Mail: verwaltung@bildungswerk-clp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell