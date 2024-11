Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl im Discounter

Rinteln (ots)

(bae)Am Freitag, 01.11.2024 gegen 15:30 Uhr kam es in Rinteln, in einem Supermarkt, Große Tonkuhle, zu einem Taschendiebstahl. Ein 80-jähriger Rintelner war zu diesem Zeitpunkt im Markt einkaufen. Als er an der Kasse bezahlen wollte, musste er feststellen, dass seine Geldbörse verschwunden war. Diese hatte sich in einer Außentasche seiner Jacke befunden. Irgendwann im Laufe des Einkaufes war ihm die Geldbörse entwendet worden. Neben Bargeld befanden sich noch diverse Karten und der Führerschein des Rintelners in der Geldbörse. Der Schaden beläuft sich auf 235 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Rinteln in Verbindung setzten. Der Vorfall zeigt wieder auf, man sollte seine Wertsachen immer nah bei sich tragen. Wenn vorhanden sollte man die Innentaschen der Kleidung benutzen und nur die notwendigen Karten und Ausweise mitnehmen. Gesäß- sowie Mantel-/Jackenaußentaschen sind ungeeignet, auch für Handys.

