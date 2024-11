POL-NI: Pollhagen - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Meerbeck (ots) - (KEM) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr in Meerbeck ereignet hat. Ein 57-jähriger Stadthäger befuhr mit seinem schwarzen VW die Straße Volksdorf, als ihm in einer Kurve in Höhe Hausnr. 56 ein weißer Kleinwagen entgegenkam und die Kurve schnitt, woraufhin die Außenspiegel kollidierten. Der zweite Unfallbeteiligte fuhr weiter, ...

