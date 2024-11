Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rinteln-Steinbergen, Höhe Bückeburger Straße 9 (B83)

Rinteln-Steinbergen (ots)

(me) In der Zeit von Dienstag, 29.10.2024 - 19 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2024 - 05:25 Uhr, wird ein ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellter weißer Transporter durch einen Daimler Lkw erheblich im Heckbereich beschädigt. Der Transporter stand mit der Front in Richtung Bückeburg geparkt, der Lkw fuhr in Richtung Bückeburg. Vom Lkw bleiben zwei rechte Außenspiegel an der Unfallstelle zurück. Der Führer des Lkw setzt seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/96460 in Verbindung zu setzen.

