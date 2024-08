Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Brand einer Zypressenhecke

Am Dienstag, 27. August 2024, gegen 18:00 Uhr geriet bei Arbeiten mit einem Gasbrenner zum Unkraut vernichten eine Zypressenhecke in der Straße Hagstedt in Brand. Der Brand konnte durch die 60-jährige Geschädigte eigenständig gelöscht werden. Eine Nachkontrolle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Visbek durchgeführt. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 23. August 2024, 16:00 Uhr bis Samstag, 24. August 2024, 08:00 Uhr besprühten unbekannte Personen eine Garagenwand einer Schule in der Driverstraße mit Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntag, 25. August 2024 20:00 Uhr bis Dienstag, 27. August 2024, 14:30 Uhr eine Wasserleitung eines Reitvereins in der Brakenstraße, indem sie ein Loch in die Leitung bohrten. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. August 2024, gegen 15:09 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Straße An der Wassermühle. Im Begegnungsverkehr kam es zur seitlichen Berührung ihres Außenspiegels mit dem Außenspiegel eines weißen Volvo XC 60. Der Fahrzeugführer des Volvo setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Schaden wurde 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 27. August 2024, gegen 18:48 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Dinklage mit ihrem Pkw die Quakenbrücker Straße in Richtung Quakenbrück. Hier geriet sie in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind

Am Dienstag, 27. August 2024, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 8-jähriges Kind den Radweg an der Bahnhofstraße, angrenzend an sein Wohnhaus. Plötzlich fuhr er mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Ein von links kommender 53-jähriger Mann aus Twistringen leitete mit seinem Lkw unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein und versuchte auszuweichen. Er konnte jedoch einen Zusammenstoß des Lkw mit dem Vorderrad des Fahrrads des 8-Jährigen Kindes nicht vermeiden. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

