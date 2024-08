Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. August 2024, gegen 22:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bösel mit einem Pkw die Straße Markhauser Weg und kam hier in einer Kurve, an der Einmündung zur Straße Am Augustendorfer Weg, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Am Pkw entstand Totalschaden, der 22-Jährige entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden von 12.500,00 Euro. Gegen den 22-Jährigen wurde nun ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

