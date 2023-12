POL-EU: Granate lag zwischen Zuckerrüben

Weilerswist (ots) - Seit heute Mittag (11. Dezember, 12.16 Uhr) sucht die Polizei in Weilerswist nach zwei Männern, die flüchtig sind. Sie flüchteten aus einem Fahrzeug, das im Bereich des Carqueiraner Platzes in ein Gebüsch gefahren wurde. Der Fahrer konnte inzwischen fußläufig in Richtung Lommersum angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Erste ...

mehr