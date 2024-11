Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 09.11.2024, gegen 19:05 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein quer zur Fahrbahn stehender und merkwürdig fahrender PKW in der Hufeisenstraße auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin (33 J., Lohne) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Halter des Fahrzeugs und gleichzeitig Beifahrer (34. J., Bersenbrück) war in Kenntnis dieses Umstandes. Somit wurde auch gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, da er die Fahrt zugelassen hatte.

Lohne - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 11.11.2024, gegen 18:55 Uhr, kam es auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Führer aus Lohne (35 J.) leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Lohner die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Dinklage. Im Kreuzungsbereich mit der Straße "Brockdorfer Esch" kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte vor den Mast einer Lichtzeichenanlage. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Montag, den 11.11.2024, gegen 23:55 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW-Führer in der Straße "An der Bleiche". Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden unter dem Einfluss von Alkohol steht (0,68 Promille). Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Visbek - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am Montag, den 11.11.2024, gegen 07:55 Uhr, befuhr eine 19-jährige Visbekerin mit ihrem PKW die Straße "Hagstedt" in Fahrtrichtung Vechta und beabsichtigte im Verlauf auf ein Grundstück nach links abzubiegen. Ein 62-jähriger LKW-Fahrer aus Neubörger befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem verkehrsbedingt haltenden PKW der Visbekerin. Er schätzte die Verkehrssituation falsch ein und es kam zum Auffahrunfall, in dessen Folge beide Personen leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell