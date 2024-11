Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - vers. Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit zwischen Montag, 11. November 2024 20:30 Uhr bis Dienstag, 12. November 2024 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Käthe-Kollwitz-Straße und versuchten dort ein Fenster zu einer Garage zu öffnen. Dies misslang jedoch. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) ...

