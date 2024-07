Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Portemonnaie aus Einkaufswagen geklaut

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend war eine 63-jährige in einem Supermarkt in Kranichfeld einkaufen und legte dabei ihre Geldbörse in den mitgeführten Einkaufswagen. Einen kurzen Moment der Abwesenheit nutzte ein noch unbekannter Täter und stahl das Portemonnaie. Als Beutegut waren die persönlichen Dokumente der Kranichfelderin und knapp 300 Euro Bargeld zu verzeichnen.

