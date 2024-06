Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Abschlussbilanz: Abreise serbischer und englischer Fußballfans verläuft fried-lich - Polizei Gelsenkirchen zieht positive Bilanz

Gelsenkirchen (ots)

In der Vorrunde der UEFA EURO 2024 hat England am Sonntagabend in Gelsenkirchen mit 1:0 gegen Serbien gewonnen. Während des Spiels und auch nach Spielende blieb es im und um das Stadion herum ruhig.

Die Abreise der Fans verlief weitestgehend geordnet und ohne Zwischenfälle. Im Bereich der Nahverkehrsanlage und an der Haltestelle Gelsenwasser kam es aufgrund der großen Besucherströme zu deutlichen Rückstauungen. Aufgrund des besonnenen Verhaltens der Zuschauerinnen und Zuschauer blieben gravierende Probleme in diesen Bereichen aus.

Bei den Public Viewing-Veranstaltungen in den Fan Zones blieb es während der Partie ruhig. Auf der Trabrennbahn verfolgten in der Spitze bis zu 2.000 Fans das Spiel. In den Fan Zones am Amphitheater und im Nordsternpark waren es jeweils über 1.000 Fans.

Zum Vorfall am Sonntagnachmittag hatte die Polizei Gelsenkirchen bereits zuvor berichtet: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/zwischenbilanz-em-spiel-tausende-fans-feiern-friedlich-auf-der-trabrennbahn-auseinandersetzung-zwischen-stoerergruppen-an-der-arminstrasse

Die Polizei bedankt sich für den überwiegend friedlichen Verlauf und freut sich auf die weiteren Spiele der UEFA EURO 2024.

Final results: Departure of Serbian and English football fans is peaceful - Gelsenkirchen police draw positive conclusions

England beat Serbia 1:0 in the preliminary round of UEFA EURO 2024 in Gelsenkirchen on Sunday evening. It remained calm in and around the stadium during and after the match.

All in all the departure of the fans was orderly and without incidents. In the area of the public transport system and at the Gelsenwasser stop, there were significant tailbacks due to the large number of visitors. Thanks to the level-headed behaviour of the visitors, there were no serious problems in these areas.

The public viewing events in the fan zones also remained calm during the match. At the horse racing track, up to 2,000 fans watched the game at peak times. There were over 1,000 fans in the fan zones at the Amphitheatre and in Nordsternpark.

The Gelsenkirchen police had previously reported on the incident on Sunday af-ternoon: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/zwischenbilanz-em-spiel-tausende-fans-feiern-friedlich-auf-der-trabrennbahn-auseinandersetzung-zwischen-stoerergruppen-an-der-arminstrasse

The police would like to thank the fans for the mainly peaceful event and look for-ward to the following UEFA EURO 2024 matches.

