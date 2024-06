POL-GE: Richtigstellung - Die Polizei Gelsenkirchen fordert nicht zum Cannabiskonsum auf

Gelsenkirchen (ots) - Medieneinladung zum Resümee nach dem ersten Spieltag in Gelsenkirchen Am Sonntag, 16. Juni 2024, wird das erste Vorrundenspiel der UEFA EURO 2024TM in Gelsenkirchen ausgetragen. Anstoß ist um 21 Uhr. Bereits heute sind viele Fans in der Stadt und feiern ihre Mannschaften. In einem Pressegespräch werden Stadtverwaltung und Polizei auf die ...

mehr