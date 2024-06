Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwischenbilanz EM-Spiel - Tausende Fans feiern friedlich auf der Trabrennbahn - Auseinandersetzung zwischen Störergruppen an der Arminstraße

Gelsenkirchen (ots)

In diesen Minuten startet in Gelsenkirchen die Vorrundenpartie der UEFA EURO 2024 zwischen Serbien und England. Bereits seit dem frühen Morgen haben sich Fans beider Mannschaften in der gesamten Stadt versammelt. Tausende englische Fans stimmten sich auf der Trabrennbahn auf die Partie ein. Rund 4.000 serbische Fans zogen weitgehend friedlich in einem Fanmarsch in Richtung Stadion. Der Fan-marsch musste auf dem Weg mehrfach angehalten werden, weil Pyrotechnik gezündet wurde.

Gegen 15:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung zwischen serbischen und englischen Fußballfans im Bereich der Arminstraße. Eingesetzte Kräfte der Bereitschaftspolizei trennten die beiden Fanlager. Sie nahmen sieben serbische Anhänger in Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auf dem Weg zur Arena gab es keine weiteren Zwischenfälle. Rund ums Stadion herrscht ausgelassene Stimmung. Die Polizei ist vor Ort und hält die Lage im Blick.

