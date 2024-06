Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim - Geschwindigkeitsmessung

Ilbesheim (ots)

Am Freitagmorgen wurde in dem Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr in der Landauer Straße in Ilbesheim eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei 90 gemessenen Fahrzeugen waren zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter an diesem Tag war ein Verkehrsteilnehmer, der bei erlaubten 50 km/h mit 76 km/h gemessen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell