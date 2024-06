POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und dann schlafen gelegt

Polizeidirektion Landau

Am Samstagmorgen, den 29.06.2024, gingen mehrere Mitteilungen bei der Polizeiinspektion Edenkoben über einen Transporter ein, welcher am Ortsrand herrenlos im Grünstreifen stehen würde. Vor Ort konnte die Streife den Transporter mit ausländischer Zulassung wie beschrieben feststellen. Zudem konnte festgestellt werden, dass dieser ein Verkehrsschild und Sandsteine touchiert und beschädigt hat. Nach mehrmaligem lauten Klopfen öffnete der verschlafen wirkende Fahrer die Tür des Fahrzeuges. Hierbei konnte direkt starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,04 Promille. Laut eigenen Angaben sei er in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen und habe sich im Anschluss in der Schlafkabine über dem Führerhaus schlafen gelegt. Der Fahrzeugführer wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Halter des Transporters kümmerte sich um die Beseitigung des Fahrzeuges.

