POL-MFR: (124) Zwei Verletzte nach Brand in ehemaliger Tankstelle

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (03.02.2024) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Wohnmobil im Nürnberger Stadtteil Röthenbach-West in Brand. Zwei Personen wurden durch das Brandgeschehen leicht verletzt. Eine 57-jährige Frau und ihr 60-jähriger Ehemann nächtigten in ihrem Wohnmobil, welches sie in der Insinger Straße vor einem Seniorenheim parkten. Am Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr bemerkten sie ...

mehr