Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg- Einbruch in Einfamilienhaus Am Donnerstag, den 28.November, gegen 21.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus am Cappelner Damm ein und entwendeten eine Schmuckschatulle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471-18600 entgegen. Lindern- Sachbeschädigung an PKW Am Dienstag, ...

