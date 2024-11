Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Einbruch in Einfamilienhaus Am Donnerstag, den 28.November, gegen 21.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus am Cappelner Damm ein und entwendeten eine Schmuckschatulle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471-18600 entgegen.

Lindern- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, den 26.November 2024, zwischen 04.30 Uhr und 15.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die Reifen eines PKW zerstochen. Der Wagen stand zur Tatzeit im Mühlenweg geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.:05957-967790 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss Am Donnerstag, den 28.November 2024, gegen 09.59 Uhr, befuhren ein 21-jähriger und ein 30-jähriger aus Cloppenburg mit ihren E-Scootern die Eisenbahnstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass beide Fahrer unter Drogeneinfluss standen. Blutproben wurden entnommen und gegen die Fahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 28.November 2024, gegen 12.45 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Dinklage mit seinem LKW die B72 und wollte diese an der Ausfahrt Cloppenburg Nord verlassen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befand sich mit seinem Transporter auf dem Hauptfahrstreifen und wollte an dem LKW vorbeifahren. Hierbei touchierte er den LKW des Dinklagers und setzte seine Fahrt fort. Auf dem Transporter soll der Aufdruck "Amazon" gestanden haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Tel.: 04471-18600 in Verbindung setzen.

Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 28.November 2024, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, kam es in der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen auf dem Seitenstreifen abgestellten Transporter und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.:04473-932180 entgegen.

Cappeln- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Donnerstag, den 28.November 2024, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger aus Cappeln mit seinem PKW die Tenstedter Straße in Richtung Tenstedt. Als er auf eine dortige Hofeinfahrt fahren wollte, bemerkte dies eine 40-jährige aus Cappeln, die sich mit ihrem PKW dahinter befand, zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin sowie ihre 8-jährige Tochter, welche sich ebenfalls im Wagen befand, erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen Am Donnerstag, den 28.November 2024, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Emstek mit seinem PKW die Emsteker Straße in Richtung Stadtmitte und fuhr auf den PKW eines 49-jährigen Cloppenburgers auf, der vor einer dortigen Ampel halten musste. Der 19-jährige Fahrer, sowie seine Beifahrerin und die im Auto befindlichen 3 Kinder wurden leicht verletzt. Der 49-jährige Cloppenburger sowie seine 45-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 28.November 2024, gegen 21.40 Uhr, befuhr eine 48-jährige aus Großenkneten mit ihrem PKW, Ford Transit die B213 aus Cloppenburg kommend in Richtung Ahlhorn. In Höhe des Schlackenweges kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen und touchierte mit dem Außenspiegel seines PKW den Ford der 48-jährigen und setzte seine Fahrt fort. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.:04473-932180 entgegen.

