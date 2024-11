Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 27.11.2024, gegen 17:17 Uhr, befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel die Nikolausdorfer Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Böseler Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen in die gleiche Richtung fahrenden 37-jährigen Cloppenburger, der sich mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Nikolausdorfer Straße befand. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer zu Fall kam. Leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, den 27.11.2024, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der Suhler Straße in Lastrup zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer 15-jährigen Fahrradfahrerin aus Lastrup. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 25-jähriger Lastruper rückwärts von einem Grundstück auf die Suhler Straße zu fahren. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin, die die Suhler Straße aus Richtung Kneheimer Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Jugendliche zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Löningen - Einbruch in Restaurant

In der Zeit von Montag, 25.11.2024 (22:30 Uhr) bis Mittwoch, 27.11.2024 (10:45 Uhr) öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster eines Restaurants an der Tabbenstraße in Löningen und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell