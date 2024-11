Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am Dienstag, den 26.11.2024, gegen 13:42 Uhr, kam es im Bereich der Ladestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Löningerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Frau, die Ladestraße in Richtung der Bushaltestelle zu Fuß zu überqueren. Hierbei übersah sie einen herannahenden Schulbus, der von einem 58-jährigen Filsumer gelenkt wurde. Es kam zu einer Berührung zwischen Fußgängerin und Schulbus, in dessen Verlauf die 42-jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Emstek / Bühren - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, den 26.11.2024, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Husumer Straße, indem sie gewaltsam eine Tür auftraten. Im Anschluss wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt werden konnte, ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Lastrup - Schwerer Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 26.11.2024, gegen 04:10 Uhr, kam es auf der Essener Straße (K165) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Essenerin und ein 59-jähriger Quakenbrücker schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Personen mit einem PKW die Lastruper Straße von Essen in Fahrtrichtung Lastrup. Kurz vor dem Einmündungsbereich mit der Straße "Ünnerstreek" kam der 59-jährige Fahrzeugführer ohne Fremdbeteiligung in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Weiter durchfuhr er die Berme und kam auf dem angrenzenden Acker nach einem Überschlag zum Stehen. Beide Personen wurden im PKW eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Lastrup befreit werden. Vor Ort stellte sich zudem heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand (0,67 Promille). Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Essen - Mobiliar gerät in Brand

Am Mittwoch, den 27.11.2024, gerieten gegen 03:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache diverse Terrassenmöbel auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Lastruper Straße in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das Dach des Gebäudes über. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Essen war mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort.

