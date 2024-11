Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Diebstahl aus Baucontainer

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23. November 2024 15:00 Uhr bis Montag, 25. November 2024 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Steinfelder Straße. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Container und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Sonntag, 24. November 2024 18:00 Uhr bis Montag, 25. November 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße und beschmierten das Treppenhaus mit roter Farbe. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.700,00 Euro. Zudem besprühten die Täter mehrere Pkw an der Anschrift ebenfalls mit roter Farbe. Der Schaden hier wurde auf rund 4.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 22. November 2024 13:00 Uhr bis Montag 25. November 2024 10:00 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Antoniusstraße und besprühten eine Hauswand mit gelber Farbe. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. November 2024, gegen 13:23 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Lohne mit seinem Pkw die Straße An der Kirchenziegel in Richtung Lindenstraße. In Höhe des dortigen Gymnasiums, kreuzte ein Schüler mit seinem Fahrrad die Fahrbahn. Der Schüler kam hinter einem Schulbus vom Schulgelände und fuhr gegen den verkehrsbedingt stehenden Pkw des 18-Jährigen. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04441/80846-0) entgegen.

