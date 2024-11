Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer tödlich- und einer schwerverletzten Person

Am 25. November 2024, gegen 19:37 Uhr kam es auf der Thüler Straße / B 72, ca. in Höhe der Einmündung Griesen Stein, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus Friesoythe befuhr mit seinem Pkw die B 72 in Fahrtrichtung Friesoythe. Hierbei überholte er mehrere Pkw, es kam zur Kollision mit dem Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Esterwegen. Dieser befuhr die B 72 in entgegengesetzter Richtung. Der Pkw des 47-Jährigen geriet nach der Kollision in Brand. Der Mann konnte durch Ersthelfer aus dem Pkw befreit werden, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 59-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Da bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

