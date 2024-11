Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Einfamilienhaus

In dem Zeitraum von Samstag, 23. November 2024 16:00 Uhr bis Sonntag, 24. November 2024 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Tannenhof und verschafften sich Zugang zum Gebäude. Hier wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Einfamilienhaus

In dem Zeitraum von Freitag, 22. November 2024 15:00 Uhr bis Sonntag, 24. November 2024 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Robert-Havemann-Straße und verschafften sich Zugang zum Gebäude. Hier wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 24. November 2024, gegen 19:05 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Visbek mit einem Pkw die Eichendorffstraße in Richtung Am Sonnenkamp. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den geparkten Pkw einer 55-jährigen Frau aus Visbek. Die 58-Jährige setzte ihre Fahrt unbeirrt fort, konnte wenig später jedoch an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,27 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. An den Pkws entstand ein Schaden von geschätzten 7.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell