Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine

In der Zeit von Freitag, 22. November 2024 15:00 Uhr bis Sonntag, 24. November 2024 17:35 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Personen eine selbstfahrende Arbeitsmaschine des Herstellers "Wacker" von einer Wiese eines Gehöfts in der Straße Molberger Weg. Der Schaden wurde auf 20.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag, 24. November 2024, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 19:00 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Straße Neuendamm und verschafften sich Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Hier wurden diverse persönliche Gegenstände entwendet. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 24. November 2024, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 40-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen Opel Astra Sports Tourer, auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Krankenhausstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

