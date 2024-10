Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndungserfolg der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle Pomellen auf polnischem Hoheitsgebiet

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle Pomellen war gestern Vormittag auf der grenzüberschreitenden Autobahn (BAB 11 / A 6) eingesetzt. An der Autobahnausfahrt Stettin erregte ein Camper, Kastenwagen der Marke Pössl 2 Win, die Aufmerksamkeit der Beamten. Sie entschlossen sich zur Kontrolle. Der Fahrer leistete zunächst den Anhaltesignalen keine Folge, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise in Richtung "Amazon", anschließend Richtung Rosow und versuchte weiter zu flüchten. Den Beamten gelang es schließlich, das Fahrzeug ca. 200 m vor dem Grenzline am ehemaligen Grenzübergang Rosow einzuholen. Der Fahrer stoppte ca. 150 m vor der Grenzline den Camper und versuchte durch plötzliches Rückwärtsfahren zu entkommen. Dabei rammte er einen in Polen zugelassenen Pickup der Marke "Ford Tremor". Der Fahrer des Campers, ein 30- jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurde festgenommen. Eine weitere Streife der polnischen Landespolizei, welche zuvor informiert wurde, war zeitnah vor Ort und übernahm die Absperrmaßnahmen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass die dort angebrachten polnischen Kennzeichentafeln auf ein anderes Fahrzeug registriert sind. Im Camper konnten mehrere Manipulationen festgestellt werden, u.a. an der Fahrzeugelektronik. Im Zündschloss befand sich ein sogenannter "Polenschlüssel", mit welchem der Camper gestartet worden ist. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in Belgien zugelassen und dort als gestohlen gemeldet ist. Erstzulassung 06.02.2020, Zeitwert: 57500,- EUR. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch den polnischen Grenzschutz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell