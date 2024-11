Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung - Lohne - Brand in einem Mehrparteienhaus

eine Person verstorben

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, 24. November 2024, gegen 02:18 Uhr gingen gleich mehrere Anrufe bei der Leitstelle ein. Ein Mehrparteienhaus in der Straße Adenauerring stehe in Vollbrand. Zuvor habe man einen lauten Knall wahrgenommen.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte der Brand einer Wohnung im Mehrparteienhaus bestätigt werden. Das Gebäude wurde die Freiwillige Feuerwehr Lohne und die Polizei unverzüglich geräumt. Durch die Rettungskräfte wurde eine Verletztensammelstelle errichtet. In dem Mehrparteienhaus waren nach derzeitem Stand 19 Bewohner gemeldet, 10 Bewohner konnten vor Ort angetroffen werden.

Im Rahmen der Löscharbeiten konnte eine leblose Person durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aufgefunden werden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Eine Identifizierung der Person steht derzeit noch aus.

Die weiteren Bewohner des Hauses wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Lohne untergebracht. Insgesamt wurden drei Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser verbracht.

Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

Neben den Einsatzkräften der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Lohne, Südlohne, Brockdorf, Vechta, Damme und Steinfeld sowie die Drohnengruppe im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit insgesamt 11 Fahrzeugen (Lohne, Vechta, Visbek, Damme, Dinklage) vor Ort, zusätzlich dazu waren der DRK-Bereitschaftsdienst, die SEG (schnelle Einsatzgruppe) aus Damme, Dinklage, Lohne und Vechta vor Ort. Zur Gebäudesicherung war das THW Lohne alarmiert. Die Bewohner wurden durch Kräfte des PSNV (psychosoziale Notfallversorgung der Malteser) betreut. Insgesamt waren ca. 180 (zum Teil ehrenamtliche) Kräfte im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell