Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 23.11.2024 bis 24.11.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland, OT Bollingen - Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers - In der Zeit von Sonntag, 17.11.2024, gegen 16:00 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, gegen 11:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück in Saterland, OT Bollingen, Nord-Süd-Straße, einen roten Aufsitzrasenmäher der Marke Honda HF 2315 HME. Es ist davon auszugehen, dass der Aufsitzrasenmäher mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Saterland unter der Rufnummer 04498-923770 in Verbindung setzen.

Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr - Am Samstag, 23.11.2024, um 19:53 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines PKW Citroen in Friesoythe, Oldenburger Ring, bei einem 46-jährigen Fahrzeugführer aus Bösel ein Atemalkoholwert von 2,08 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr - Am Sonntag, 24.11.2024, um 03:13 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe einen PKW, Mercedes Benz, in der Kirchstraße in Friesoythe. Der 18-jährige Fahrzeugführer aus Velen stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 23.11.2024, gegen 18:53 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Friesoythe mit seinem PKW, VW Sharan, die Straße Am Hafen in Friesoythe in Richtung stadteinwärts. In Höhe eines Drogeriemarktes parkte eine 58-jährige aus Friesoythe mit ihrem PKW, VW Golf, rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Sharan. Die Fahrzeugführerin des VW Golf entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

