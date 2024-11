Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 23.11.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme, versuchter schwerer Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es an der Dielinger Straße in Rüschendorf zu einem versuchten Diebstahl einer Rüttelplatte. 3 bislang unbekannte Täter wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie diese die Arbeitsmaschine auf einen mitgeführten Transporter luden. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten die Täter, ließen jedoch den Transporter am Tatort zurück. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Transporter wurde sichergestellt.

Lohne, Fahrraddiebstähle

Am frühen Samstagmorgen konnte eine Zeugin zwei männlichen Personen dabei beobachten, wie diese in der Lindenstraße Fahrräder in einem Gebüsch versteckten. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnten die beiden Männer kontrolliert werden. Diese führten diverses Aufbruchwerkzeug mit sich. Gegen die beiden Männer wurden nun Verfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Vechta, Wohnungseinbruch

Am Freitagabend kam es im Stukenborg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter warfen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht. Über das Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Mühlen, Werkzeugdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte eine auf einem Baufahrzeug angebrachte Werkzeugbox in der Straße Im Bülten auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Personen, die Hinweise zu der Tat gegen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld oder Lohne in Verbindung zu setzen.

Lohne, schwerer Diebstahl aus Kfz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Brockdorf im Urlagen Kamp schweren Diebstahl. Unbekannte brachen dort ein Fahrzeug auf und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden.

Dinklage, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Essen mit seinem Pkw die Ostendorfstraße. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag gegen 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 40-jährigen aus Vechta, der mit seinem Pkw die Dinklage Straße in Lohne befuhr. Dabei stellten sie fest, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Damme, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag um 15:30 Uhr kam es auf der Hunteburger Straße in Damme zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 37-jähriger Osnabrücker bog mit seinem Lkw auf ein Firmengelände ein und übersah dabei eins 13-jährige Fahrradfahrerin. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Steinfeld, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person Am Freitag um 15:10 Uhr kam es in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Steinfelderin leicht verletzt wurde. Ein 20-järiger Lastruper befuhr die Holdorfer Straße und beabsichtigte nach links auf die Dinklager Straße einzubiegen. Dabei übersah er den Pkw der entgegenkommenden Steinfelderin und es kam zu Zusammenstoß.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell