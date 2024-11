Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Visbek - Polizeistation Visbek zieht in neues Dienstgebäude

Visbek - Polizeistation Visbek zieht in neues Dienstgebäude

Zum 1. November 2024 haben die Beamten der Polizeistation Visbek ihre neue Dienststelle bezogen. Sie sind nun im Corveyweg 1 in Visbek zu finden.

"Der Umzug in das neue Dienstgebäude ist eine gute Entwicklung für die Polizeiarbeit in Visbek. Wir freuen uns, dass jetzt die Polizei für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Visbek noch zentraler erreichbar und ansprechbar ist und das in neuen und modern eingerichteten Räumlichkeiten", erklärt der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Jörn Kreikebaum. "Besonders bedanken möchten wir uns außerdem bei der Gemeinde Visbek, welche den Umzug überhaupt erst ermöglicht hat."

Polizeioberkommissar Ansgar Bramlage und Polizeihauptkommissar Björn Ebentreich, beide seit mehreren Jahren in der Gemeinde im Einsatz, bleiben den Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin erhalten. "Wir freuen uns, dass der Umzug so reibungslos funktioniert hat und wir hier, im Ortskern der Gemeinde, nun noch näher an den Bürgerinnen und Bürgern sein können. Unsere neuen Räumlichkeiten sind modern und funktional - so wie wir es im dienstlichen Alltag benötigen."

Günter Stukenborg, Leiter des Ermittlungsdienstes in Vechta, freut sich ebenfalls für seine Mitarbeiter und bedankt sich bei dem Eigentümer und Vermieter, welcher den Umzug ermöglicht und den Beamten dadurch ein bürgernahes und angenehmes Arbeitsumfeld geschaffen hat.

Die Polizeistation in Visbek ist telefonisch weiterhin unter 04445/95047-0 erreichbar.

