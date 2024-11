Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Wohnhaus

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Gräfte;

Tatzeitraum: 12.11.2024, 16.00 Uhr, bis 13.11.2024, 13.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus an der Straße Gräfte in Heiden ein. Die Einbrecher versuchten zunächst vergeblich eine Terrassentür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, warfen sie mit einem Stein die Scheibe der Tür ein und gelangten so ins Gebäude. Die Einbrecher durchwühlten im Haus die Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

