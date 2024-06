POL-LG: ++ Kollision bei Überholmanöver - Sattelzug und Pkw kollidieren - trotz Überholverbot ++ eingeschlichen - Alkohol und Süßigkeiten aus Hotel mitgenommen ++ Vandalen beschädigen Sitzfläche und

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 28.06.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - eingeschlichen - Alkohol und Süßigkeiten aus Hotel mitgenommen

Vermutlich drei Jugendliche konnten in der Nacht zum 25.06.24 in die Räumlichkeiten eines Hotels in der Kaufhausstraße eindringen. Durch Öffnen einer Schiebetür gelnagten die Personen vermutlich gleich zweimal in der Nacht in die Räumlichkeiten und nahmen Alkoholika und Süßigkeiten mit. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - in Gartenlaube eingebrochen - für Unordnung gesorgt

In eine Gartenlaube im Kleingartenverein "In der Kiepe" brachen Unbekannte im Zeitraum vom 23. bis 27.06.24 ein. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen, gelangten in die Laube und sorgten für mächtig Unordnung. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Dahlenburg - Kollision bei Überholmanöver - Sattelzug und Pkw kollidieren - trotz Überholverbot

Auf dem Dach landete der Pkw Daimler B-Klasse einer 64-Jährigen in den Mittagsstunden des 27.06.24 auf der Bundesstraße 216. Die Frau aus der Region war gegen 13:15 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs und wollte gegen 13:15 Uhr einen vor ihr fahrenden Traktor überholen, scherte aus und kollidierte dabei mit einem hinter ihr bereits im Überholgang befindlichen Sattelschlepper DAF. Die B-Klasse schleuderte in einen Graben und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro. Die Unfallstelle befindet sich in einer Überholverbotszone (Verkehrszeichen 276).

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Vandalen beschädigen Sitzfläche und Abfalleimer auf Schulgelände

Wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt aktuell die Polizei und sucht möglichen Zeugen. Im Zeitraum des letzten Wochenendes zwischen dem 21. Und 24.06.24 hatten Unbekannte auf dem Gelände der Oberschule Lüchow, Schulweg, die Sitzfläche eines Holzpavillons sowie zwei Abfalleimer in Brand gesetzt. Dabei wurden die Abfalleimer vollständig zerstört, so dass ein Sachschaden von gut 300 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 22 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 27.06.24 in der Alewinstraße. Bei der Kontrolle der Uelzenerin gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei dieser den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Bad Bevensen - E-Scooter gestohlen

Einen angeschlossenen E-Scooter konnten Unbekannte in der Nacht zum 26.06.24 im Bereich des Bahnhofvorplatzes Am Bahnhof stehlen. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell